В Генконсульстве РФ заявили, что информации о пострадавших россиянах в Японии не поступало

В дипмиссии отметили, что продолжают поддерживать контакт с японскими экстренными службами и отслеживать ситуацию

ТОКИО, 6 января. /ТАСС/. Генконсульство России в Ниигате не получало информации о пострадавших гражданах РФ в результате продолжающихся в Японии землетрясений. Об этом ТАСС сообщили в дипмиссии.

"Информация о пострадавших российских гражданах на данный момент не поступала", - сказали в генконсульстве. В российском дипломатическом представительстве подчеркнули, что продолжают поддерживать контакт с японскими экстренными службами и отслеживать ситуацию.

По последним данным, число жертв землетрясений в Японии достигло 110. Кроме того, не менее 516 человек получили травмы различной степени тяжести. Экстренные службы пока не могут установить местонахождение 222 жителей. В зоне стихийного бедствия продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействованы Силы самообороны Японии. Наибольший ущерб нанесен префектуре Исикава: там разрушено более 250 домов, пожары уничтожили порядка 300 построек. В пострадавшем регионе по-прежнему наблюдаются перебои в подаче электроэнергии и воды, отмечается нехватка топлива.