В Якутии планируют создать межвузовский кампус в 2027 году

Проект является частью нацпроекта "Наука и университеты"

ЯКУТСК, 6 января. /ТАСС/. Создание в Якутске межвузовского кампуса мирового уровня, который обеспечит высокотехнологичную научно-образовательную среду в регионе, запланировано на 2027 год. Об этом ТАСС сообщил Анатолий Николаев, ректор Северо-Восточного федерального университета, который выступает инициатором проекта.

"Мы ведем работу над поддержкой проекта межвузовского кампуса Северо-Восточного федерального университета и учебно-лабораторного корпуса медицинского института с виварием. Это два отдельных проекта, но они будут расположены рядом, в одном комплексе, и запланированы с завершением в 2027 и 2028 годах", - сообщил Николаев.

В кампусе планируют создать инфраструктуру для развития естественных наук и новых биотехнологий, в целом предполагается появление междисциплинарных направлений и проведение исследований. В вузе заинтересованы в сохранении генетического материала в сфере биотехнологий - создании биобанков редких, древних и современных видов рыбы, животных и растений.

Ректор добавил, что идет подготовка по финансовой модели финансирования проекта, где 60% составят средства федерального бюджета, остальное - средства республики и инвестора.

Проект межвузовского кампуса вошел в мастер-план Якутска. Ректор напомнил, что в мае в Якутск приезжал помощник президента РФ Максим Орешкин, который провел совещание по реализации мастер-планов Якутска и Нерюнгри. Кампус будет расположен на территории 68-го квартала, где намерены также построить многофункциональный кинопавильон полного цикла. По словам ректора, проект корпуса мединститута уже направлен на госэкспертизу, и заключение по нему ожидается примерно в первом квартале 2024 года.

Проект по созданию межвузовского кампуса мирового уровня является частью национального проекта "Наука и университеты", который реализует Минобрнауки РФ по решению президента России Владимира Путина. Кампус объединит вузы Якутии для создания высокотехнологичной научно-образовательной среды и обеспечения качественной подготовки профессионалов по приоритетным направлениям развития Дальнего Востока и Севера РФ.