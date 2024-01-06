На улицах вблизи храма Христа Спасителя перекроют движение транспорта

Ограничения будут действовать 6 и 7 января

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Ограничение на движение транспорта введут 6 и 7 января на столичных улицах вблизи храма Христа Спасителя в связи с проведением праздничных богослужений, об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В связи с проведением праздничных богослужений 6 и 7 января на некоторых улицах района Хамовники перекроют движение транспорта", - говорится в сообщении.

Так, 6 января с 18:00 до 20:00 мск по участку в Соймоновском проезде от площади Пречистенские Ворота до Пречистенской набережной и по улице Волхонке от площади Пречистенские Ворота до улицы Ленивки будет разрешено движение только для общественного транспорта. С 20:00 мск 6 января до 03:00 мск 7 января эти участки перекроют полностью.

Кроме того, в ночь с 6 на 7 января увеличится время работы городского транспорта. Метро, МЦК и компенсационные автобусы будут работать до 02:00 мск, поезда МЦД - до 03:00 мск. Также пассажиры смогут воспользоваться 151 наземным маршрутом, включая 17 трамвайных - их режим работы продлится до 03:30 мск. 16 регулярных ночных маршрутов наземного транспорта будут работать в обычном режиме.