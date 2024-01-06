В Белгороде возобновят курсы экстренной доврачебной помощи

На них слушатели смогут узнать о действиях при травмах, ожогах, отравлениях и кровотечениях

ТАСС, 6 января. Курсы оказания экстренной доврачебной помощи возобновят в Белгороде для всех желающих на нескольких площадках, в том числе в культурном центре "Октябрь", сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Понимаем, что сейчас ситуация достаточно напряженная. Поэтому с сегодняшнего дня Центр молодежных инициатив, культурный центр "Октябрь" в парке Ленина и поликлиника №6 - те места, где будут организованы для всех желающих курсы экстренной доврачебной помощи", - написал Гладков в Telegram-канале.

По словам министра здравоохранения области Андрея Иконникова, на курсах слушатели узнают от сотрудников скорой медицинской помощи как действовать при травмах, ожогах, отравлениях, кровотечениях. На занятиях рассмотрят способы перемещения пострадавших, временной остановки кровотечения при помощи подручных средств, основные виды повязок.

Как отметил глава региона, также с 9 января инструкторы Центра "Воин" начнут углубленный курс оказания первой медицинской помощи. Желающие смогут записаться по телефону регионального штаба "Мы вместе".

ВСУ 30 декабря обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов. 31 декабря Минобороны РФ заявило об ответном ударе по военным объектам Украины, в том числе в Харькове, в результате чего украинская сторона понесла значительные потери.