Росгвардия за год увеличила количество охраняемых объектов на 2,5 тыс.

В ведомстве отметили, что под его контролем находятся аэропорты, научно-исследовательские институты, объекты гидросооружений, станции водоподготовки, административные здания правительств субъектов РФ, а также детские лагеря

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Число объектов, которые находятся под охраной Росгвардии, за год увеличилось на 2,5 тыс., среди них аэропорты, несколько административных зданий правительства России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время подразделениями вневедомственной охраны с помощью технических средств охраняется более 102 тыс. объектов образования. С начала 2023 года отмечена положительная динамика в увеличении количества охраняемых <...> объектов более чем на 2,5 тыс.", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что под контролем Росгвардии находятся аэропорты, научно-исследовательские институты, объекты гидросооружений, станции водоподготовки, административные здания правительств субъектов РФ, а также детские лагеря.

Всего, по данным Росгвардии, в 2023 году сотрудники вневедомственной охраны пресекли около 57 тыс. правонарушений, которые были совершены на объектах и в местах проживания и хранения имущества граждан.