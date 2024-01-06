Под Ярославлем из-за технических причин задерживаются 10 поездов

В пресс-службе Северной железной дороги отметили, что в вагонах поддерживается комфортная температура

ТАСС, 6 января. Технические причины, возникшие на перегоне в Ярославской области, привели к задержке 10 пассажирских поездов, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.

"6 января на Северной железной дороге по техническим причинам, возникшим на перегоне Семибратово - Коромыслово (Ярославская область), следуют с задержкой по состоянию на 09:00 утра пассажирские поезда: №80 Адлер - Архангельск, №2 Москва - Владивосток, №142 Смоленск - Архангельск, №68 Москва - Абакан, №126 Москва - Череповец, №42 Москва - Воркута, №116 Москва - Архангельск, №130 Москва - Архангельск, №16 Москва - Архангельск, №376 Москва - Воркута", - говорится в сообщении.

Также с задержкой более двух часов следует пригородный поезд №6002 Рязанцево - Филино. Как отметили в пресс-службе, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим, специалисты делают все возможное для сокращения времени задержки поездов.