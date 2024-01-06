Москвичи собрали свыше 1 тонны фруктов в рамках акции "Подвешенный мандарин"

Фрукты передали подопечным благотворительного фонда "Дом с маяком"

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Свыше 1 тонны фруктов собрали жители Москвы для благотворительных фондов и малоимущих семей в рамках акции "Подвешенный мандарин". Она проходила с 15 по 31 декабря 2023 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Более тонны цитрусовых собрали москвичи в рамках акции "Подвешенный мандарин". Она проходила с 15 по 31 декабря прошлого года. Фрукты передали подопечным благотворительного фонда, пожилым и одиноким людям, малоимущим и многодетным семьям", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что купить цитрусовые в подарок тем, кто не может себе это позволить, можно было в павильонах "Московские ярмарки", расположенных во всех округах столицы. За неделю до Нового года часть собранных фруктов направили подопечным фонда "Дом с маяком", который помогает тяжелобольным детям и молодым людям в возрасте до 30 лет.

Поясняется, что акция "Подвешенный мандарин" проводится в Москве ежегодно. В 2022 году во время акции также собрали более тонны цитрусовых.