В штабе Путина началась массовая проверка собранных в его поддержку подписей

Ректор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Виктор Блажеев сообщил, что 45 регионов уже направили часть подписных листов

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Волонтеры избирательного штаба кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина приступили к массовой проверке подписей из 45 регионов, собранных на текущий момент в поддержку его самовыдвижения. Об этом журналистам сообщил ректор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина, уполномоченный группы избирателей, поддержавшей самовыдвижение Путина, Виктор Блажеев.

"У нас в активную фазу вступила работа в штабе. Сейчас начинают поступать подписные листы. 45 регионов уже направили часть подписных листов. Вы видите, как здесь кипит работа в штабе, потому что нам нужно организовать проверку этих подписных листов. Волонтеры работают, которые внимательно все анализируют", - сказал он.

В субботу в штаб Путина были доставлены подписные листы из 25 регионов, включая новые, а до этого - из 20, в том числе из Москвы и Московской области.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался 23 декабря. По закону самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тыс. подписей, при этом не более 7,5 тыс. в каждом регионе. Крайний срок сдачи подписей в Центризбирком РФ - 31 января. Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.