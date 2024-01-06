Поезд Деда Мороза прибыл на станцию Новый Петергоф

Он пробудет в Санкт-Петербурге два дня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Поезд Деда Мороза из Великого Устюга прибыл на станцию Новый Петергоф в Санкт-Петербурге и пробудет в городе два дня, в течение которых все желающие смогут с ним встретиться на привокзальной площади. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

"Празднично украшенный состав два дня будет радовать детей и взрослых на станции Новый Петергоф. Его прибытие сопровождается необычными для современной железной дороги звуками - паровозными гудками. По Петербургу поезд Деда Мороза ведут настоящие паровозы. <…> Встречи с Дедом Морозом и его сказочными помощниками в Новом Петергофе проходят на привокзальной площади", - рассказали в пресс-службе.

Все желающие смогут посетить вагон №7 поезда Деда Мороза, где находится передвижная резиденция, и пройти сказочный квест. В вагоне "Кукольный театр" зрители смогут увидеть 45-минутные представления со сказочными героями, а в вагоне-ресторане поезда гости получат возможность попробовать блюда кухни народов севера.

Праздничные встречи с Дедом Морозом на станции Новый Петергоф будут сопровождать выступления петербургских творческих коллективов и аниматоров, которые организуют для детей различные конкурсы с подарками. 6 января программа продлится до 20:30, 7 января все желающие смогут встретиться с Дедом Морозом до 17:00.

Поезд Деда Мороза - совместный проект РЖД и правительства Вологодской области. На протяжении трех лет Дед Мороз отправляется из Великого Устюга в путешествие в празднично оформленной передвижной резиденции. В ее состав входят приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны и вагон-лавка с сувенирами. Маршрут в этом году включает 83 остановки в городах.