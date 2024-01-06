Файзуллин исполнил мечту девочки из Москвы в рамках акции "Елка желаний"

Министр строительства и ЖКХ подарил Софии смартфон, спортивное боди и гимнастический мяч

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнил мечту восьмилетней Софии из Москвы о подарке-сюрпризе. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя РФ.

"Ирек Файзуллин пригласил Софию с родителями в новое здание Минстроя России. Министр подарил Софии смартфон, а также спортивное боди и гимнастический мяч для занятий художественной гимнастикой и пожелал ей успехов и новых достижений в спорте", - говорится в сообщении.

Девочка занимается художественной гимнастикой.

Глава Минстроя также подарил памятные подарки родителям Софии и ее сестре Алисе, которой три года. Для девочки и ее семьи провели экскурсию по зданию, в которое Минстрой России переехал в 2023 году.

Кроме того, после посещения Минстроя София встретилась с гимнастками, победительницами международных и всероссийских соревнований - Анастасией Власенко и Николь Римарачин Диас.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.