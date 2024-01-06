В Москве за ночь выпало более 6 см снега

Городские службы приступили к ликвидации последствий

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада, за минувшую ночь прирост снега в городе составил более 6 см. Об этом сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

"За прошедшую ночь прирост свежевыпавшего снега составил более 6 см. В течение дня снегопад продолжится - прирост снега может составить еще до 1 см. Ранним утром провели сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. В 11:00 приступили к очередному циклу работ. Для уборки города задействовано необходимое количество роторной и другой техники", - привели в тексте слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Он добавил, что особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

В материале отмечается, что в течение всего светового дня организована очистка от снега скатных кровель многоквартирных домов и выступающих элементов фасадов зданий.

"Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - добавили в комплексе.