В Москве по договорам участия построят более 80 соцобъектов

Они будут возведены в период с 2024 по 2032 годы

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Свыше 80 школ, детских садов и поликлиник построят и передадут городу столичные инвесторы в рамках договоров участия. Объекты будут возведены в период с 2024 по 2032 годы, сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

"В 2023 году город согласовал договоры участия, по которым инвесторы построят и передадут Москве 84 социальных учреждения: 42 детских сада для 9,6 тыс. воспитанников, 37 школ и образовательных комплексов, рассчитанных почти на 33,5 тыс. учащихся, а также пять поликлиник. Объекты появятся в период с 2024 по 2032 годы", - привели в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В пресс-службе пояснили, что в 2021 году мэр столицы Сергей Собянин утвердил механизм обеспечения новых жилых районов объектами социальной инфраструктуры. Он подразумевает заключение с девелоперами договоров участия в развитии и благоустройстве городских территории.

Отмечается, что проекты планировки застраиваемых территорий учитывают создание социальных объектов в новых жилых кварталах. При этом детские сады и школы должны соответствовать столичным требованиям. За соблюдением этих норм следят профильные ведомства на всех этапах - от проектирования до приемки городом.

В связи с активным развитием Троицкого и Новомосковского административных округов по заключенным в 2023 году договорам участия в ТиНАО построят 25 учреждений медицины и образования. "В 2023 году город согласовал договоры участия инвесторов в развитии социальной инфраструктуры, по которым девелоперы возведут в ТиНАО и передадут городу 13 детских садов, рассчитанных на 3 тыс. воспитанников, девять школ на 10,8 тыс. учащихся и три поликлиники, одна из которых с подстанцией скорой помощи", - привели в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.