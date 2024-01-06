В Москве уличные парковки будут бесплатными более 70 дней в 2024 году

В 51 воскресный день оставить машину и ничего не платить можно будет везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Городская уличная парковка в Москве будет бесплатной в 2024 году в течение 73 дней, об этом сообщила пресс-служба ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП).

"Мы традиционно отменяем плату за уличные парковки столицы в государственные праздники по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. По воскресеньям водители могут оставлять машины бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. В эти дни в городе снижается число машин, поэтому отмена платности не влияет на загруженность дорог. Всего в 2024 году будет 73 дня с бесплатной парковкой, из них 22 дня [парковаться можно] будет бесплатно на всех улицах", - приводит пресс-служба слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Там добавили, что в праздничные дни (1-8 января, 23 и 24 февраля, 8 и 9 марта, 29 и 30 апреля, 1, 9-11 мая, 12 июня, 4 ноября, 30 и 31 декабря) все уличные парковки будут бесплатными. В 51 воскресный день оставить машину и ничего не платить можно будет везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. Автостоянки со шлагбаумами продолжат работать по действующим тарифам весь год.