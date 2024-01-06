Фонд "Компас" готовит проект по восстановлению численности диких котов манулов

Завершение их учета ожидается к лету

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Фонд "Компас" разработает проект по восстановлению численности диких котов манулов после их учета. Завершение учета ожидается к лету, сообщила ТАСС директор фонда Татьяна Ковалева.

"Мы начали считать манулов. Учет - это первая ступень, думаю, что к лету мы сможем обозначить какие-то первые цифры. Но ясно, что их очень-очень мало. Нужно увеличивать популяцию, и ученые будут давать рекомендации в этой связи. После учета необходимо разрабатывать проект по восстановлению численности", - сказала Ковалева.

Ранее фонд подписал соглашение с Минприроды Бурятии, по которому сможет заняться восстановлением мест обитания манула и охраной его популяции.

Манул - редкий хищник степей и полустепей Евразии, занесен в международную и российскую Красные книги. Кроме браконьерства, существует угроза исчезновения подходящих мест обитания. В России находится самый северный ареал обитания этого животного, здесь манул встречается главным образом в горно-степных и пустынно-степных ландшафтах юго-востока Республики Алтай, в Туве, Бурятии, а также в юго-восточной части Забайкальского края.

Фонд "Компас" учрежден в июне 2022 года как первый национальный экологический фонд. В попечительский совет фонда вошли председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин и глава Росприроднадзора Светлана Радионова.