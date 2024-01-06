Приземлившийся в Самаре из-за непогоды самолет вылетел в Волгоград через 14 часов

В Приволжской транспортной прокуратуре отметили, что жалоб и обращений не поступало

УФА, 6 января. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший 6 января из Москвы в Волгоград и приземлившийся в Самаре, вылетел в пункт назначения. Об этом сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

"Авиарейс №SU-1186 вылетел в Волгоград в 12:14 (11:14 мск). На время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Жалобы и обращения не поступали", - говорится в сообщении.

5 января самолет совершил посадку в аэропорту Курумоч в Самаре по причине неблагоприятных метеоусловий в аэропорту назначения. На борту находились 130 пассажиров и члены экипажа.