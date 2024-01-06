Путин поздравил бригаду и два полка ВС РФ с присвоением наименований "гвардейские"

Президент России отметил решительные действия личного состава бригад в ходе СВО

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 55-й отдельной мотострелковой бригады (горной), 40-го инженерно-саперного полка, а также 10-го полка радиационной, химической и биологической защиты по случаю присвоения почетных наименований "гвардейские". Телеграммы опубликованы на сайте Кремля.

"Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в поздравлениях.

Президент подчеркнул, что присвоение почетного наименования является высокой честью и признанием особых заслуг, а также массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите страны и государственных интересов России.

"Убежден, что вы, воины-гвардейцы, будете и впредь хранить верность присяге, с честью служить родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан", - подытожил глава государства, пожелав командованию и личному составу соединений крепкого здоровья и успехов.