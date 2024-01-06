В Подольске стабилизовали работу котельной

Глава округа Григорий Артамонов обратился к жителям с просьбой обратить внимание на работу батарей и внутридомовых коммуникаций

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Работу котельной "КСПЗ" в городском округе Подольск удалось стабилизировать. Жителей муниципалитета при запуске отопления просят обратить внимание на наличие повреждений в батареях и внутридомовых коммуникациях и при их выявлении обратиться к специалистам для проведения ремонта, сообщил глава округа Григорий Артамонов.

"Специалистам удалось стабилизировать работу котельной "КСПЗ". Аварийные бригады за ночь ликвидировали обнаруженные прорывы. Сейчас обеспечиваем циркуляцию теплоносителя в сетях и начинаем подключение многоквартирных домов", - написал он в Telegram-канале.

Он также обратился к жителям с просьбой обратить внимание на работу батарей и внутридомовых коммуникаций. В случае повреждения радиаторов специалисты управляющей организации произведут их замену и ремонт.

Ранее на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" были обнаружены три утечки, в результате чего несколько домов остались без тепла. По итогам проведенных аварийно-восстановительных работ котельная была запущена, однако после на объекте выявили технические неполадки. Для жителей были открыты пункты обогрева в гимназии им. Подольских курсантов и ДК "Машиностроитель". 5 января был запущен котел. 6 января глава округа сообщил о введении режима ЧС локального характера из-за отсутствия тепла в части микрорайона Климовск - из-за морозов отопительная система замерзла, в результате чего при запусках появлялись новые прорывы на магистральной линии и в домах.