В "Фобосе" предупредили москвичей о морозе до 24 градусов в ночь на Рождество

Местами возможен небольшой снег

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве опустится до минус 24 градусов в ночь на Рождество, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве температура воздуха понизится до минус 21 - минус 24, в Подмосковье до минус 19 - минус 24, на севере до минус 27. Местами возможен небольшой снег", - говорится в сообщении.

Тишковец отметил, что в ночь на 7 января погода в Центральной России будет определяться тыловой частью циклона, "куда снова поступит порция аномально холодного арктического воздуха с температурным фоном на 10 градусов ниже положенного".

Синоптик также сообщил, что днем 7 января температура в Москве составит минус 17 - минус 20 градусов, по области температура будет колебаться от минус 16 до минус 21 градуса.