Пискарев назвал показательным игнорирование США нарушений прав верующих на Украине

При этом Госдеп ранее распространил заявление об очередном включении России в список "государств, вызывающих особую озабоченность" Вашингтона в плане соблюдения прав верующих

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. США, обвиняя Россию в нарушении прав верующих, закрывают глаза на захват церквей и физическую расправу над священниками на Украине, что в очередной раз показывает истину американских "демократических" стандартов. Такое мнение высказал председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев, комментируя заявление главы Госдепартамента США Энтони Блинкен о нарушении прав верующих в России.

Ранее Госдепартамент США распространил заявление Блинкена об очередном включении России в список "государств, вызывающих особую озабоченность" Вашингтона в плане соблюдения прав верующих. Как отметили в ответ на это в посольстве РФ в Соединенных Штатах, "таким нечистоплотным способом США пытаются свести счеты с геополитическими оппонентами, стремясь получить повод для вмешательства в их внутренние дела". В российском диппредставительстве подчеркнули, что в РФ не наблюдается преследований людей по религиозным причинам, при этом США сами неоднократно решали свои узкокорыстные задачи, разыгрывая "религиозную карту".

"Показательно, что в этот список Госдепа не попала Украина, где не просто нарушают права верующих, а чинят физическую расправу над священниками, захватывают церкви и в приказном порядке перенесли празднование Рождества на другую дату. Видимо это как раз и соответствует тем "демократическим" стандартам, к которым нас хотят привести Соединенные Штаты", - отметил Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.

По мнению Пискарева, "дежурное заявление Госдепа" было неслучайно сделано накануне православного Рождества. "Так Соединенные Штаты еще раз хотят напомнить о своих претензиях на право вмешиваться в дела любой страны, которая отстаивает свой суверенитет и не подчиняется диктату из Вашингтона", - отметил Пискарев.

По его словам, если составить "список стран, которые вмешиваются в чужие дела, устраивают перевороты и сеют смуту по всему миру, то США безоговорочно заняли бы в нем первое место". "И это совсем не тот случай, когда первенством стоит гордиться", - добавил Пискарев.