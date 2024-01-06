Лукашенко установил точное время на часах белорусских женщин-космонавтов

Президент также поинтересовался у Марины Василевской и ее дублера Анастасии Ленковой о готовности отправиться в космос

МИНСК, 6 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко установил точное белорусское время на часах, которые он на встрече во Дворце независимости подарил женщинам-космонавтам, готовящимся к полету к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщило агентство БелТА.

"Вдруг время перепутаете, - сказал Лукашенко. - Но я установил точное белорусское время".

Белорусский лидер поинтересовался у Марины Василевской и ее дублера Анастасии Ленковой, не передумали ли они отправиться в космос, на что получил от женщин заверения в готовности совершить полет.

"Но мы вас будем ждать здесь", - добавил Лукашенко.

В марте 2024 года запланирован полет к МКС корабля "Союз МС-25", в состав экипажа которого, в том числе, войдут Василевская и уроженец Белоруссии, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий. Как ожидается, после короткого полета Василевская и Новицкий вернутся на Землю на "Союзе МС-24". В настоящее время Василевская и Ленкова проходят подготовку в российском Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. На Земле Василевская работает бортпроводницей авиакомпании "Белавиа", а Ленкова - детский хирург Республиканского научно-практического центра детской хирургии.