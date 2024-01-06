В Красноярске и Минусинске введут режим неблагоприятных метеоусловий

Он начнет действовать с 7 января

КРАСНОЯРСК, 6 января. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как режим "черного неба", введут с 7 января в Красноярске и Минусинске. Об этом говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.

"C 19:00 (15:00 мск) 7 января 2024 года до 22:00 (18:00 мск) часов 8 января 2024 года на территории города Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

По городу Минусинску режим "черного неба" объявлен с 19:00 (15:00 мск) 7 января до 07:00 (03:00 мск) 9 января.

Во время неблагоприятных метеоусловий предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.