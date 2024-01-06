Умер внук Никиты Хрущева Алексей Аджубей

Ему было 69 лет

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексей Аджубей умер в возрасте 69 лет в Москве. Об этом ТАСС сообщили медики.

"Алексей Аджубей, внук Никиты Хрущева, умер в своей квартире на Тверской улице в центре Москвы. Ему было 69 лет. Смерть наступила по естественным причинам", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина перестал отвечать на звонки, поэтому его знакомые начали беспокоиться и приехали к нему. "Дверь Аджубей не открыл, поэтому пришлось ее вскрывать. Когда попали в квартиру, он уже был мертв", - добавил представитель медицинских служб.

Алексей Аджубей родился в 1954 году. Он сын дочери Хрущева Рады и советского журналиста Алексея Аджубея, который в разные годы был главным редактором газет "Комсомольская правда" и "Известия".