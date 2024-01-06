В Пензенской области из-за ОРВИ продлили школьные каникулы до 14 января

За неделю в регионе зарегистрировали более 4,3 тыс. заболевших

ТАСС, 6 января. Школьные каникулы продлены до 14 января включительно в Пензенской области из-за сохранения неблагополучной эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщается на сайте Министерства образования региона.

"В Пензенской области принято решение о продлении зимних каникул в общеобразовательных организациях региона до 14 января 2024 года включительно в соответствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области. Причина продления каникул - сложившаяся эпидемиологическая ситуация", - говорится в сообщении.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за неделю в Пензенской области официально зарегистрировано свыше 4,3 тыс. заболевших. Эпидемический порог заболеваемости в городе Пенза превышен в два раза.