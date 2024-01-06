В храмах Белгорода отменили богослужения в ночь на Рождество

Мэр Валентин Демидов отметил, что меры приняты в связи с оперативной обстановкой

ТАСС, 6 января. Рождественские ночные богослужения отменили в храмах в Белгороде на фоне складывающейся оперативной обстановки, сообщил мэр Валентин Демидов.

"Дорогие друзья, поздравляю всех с наступающим светлым праздником. С Рождественским сочельником. Хочу предупредить, что по согласованию с владыкой Иоанном сегодня ночные богослужения в Белгороде отменены в связи с оперативной обстановкой", - написал Демидов в Telegram-канале.

За прошедшие двое суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород, Шебекинский и Грайворонский городские округа, территории Белгородского, Краснояружского и Волоконовского районов Белгородской области. В Белгороде в пятницу сработала система ПВО, было сбито 10 воздушных целей. После атаки 30 декабря ВСУ в больницах Москвы и Белгородской области находятся 69 раненых.