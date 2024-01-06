В КБР отремонтируют дорогу к популярному туристическому месту

Общая стоимость составляет 457,4 млн рублей

НАЛЬЧИК, 6 января. /ТАСС/. Федеральную трассу, ведущую к популярному у туристов высокогорному селу Верхняя Балкария с древним городищем в Кабардино-Балкарии (КБР) капитально отремонтируют. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков по итогам рабочей поездки в Черекский район.

"В планах ремонт федеральной дороги, ведущей в Верхнюю Балкарию. Это важно для жителей района, где сейчас интенсивно развивается туристическая сфера. Трасса ведет, в том числе, к туристическим объектам, на которых работают и где отдыхают наши жители, а также гости республики", - написал Коков в Telegram-канале.

Коков пояснил, что дорога, идущая над высоким обрывом по сложному горному рельефу, станет безопаснее и комфортнее. Этот дорожный объект - один из самых крупных и технически сложных в республике, напомнил он.

Ранее сообщалось, что разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт автомобильной дороги А-154 Урвань - Верхняя Балкария - Уштулу. Проектом предусмотрены берегоукрепительные работы, замена дорожной одежды и элементов обустройства. Общая стоимость - 457,4 млн рублей.

Федеральная трасса ведет к высокогорному селению Верхняя Балкария, к урочищу Уштулу и доводит до границы с Грузией.