На западе Украины власти незаконно опечатали храм УПЦ

В епархии отметили, что такие действия властей являются самоуправством и нарушают конституцию

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Местные власти при содействии силовиков незаконно опечатали храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Дубище Хмельницкой области на западе Украины. Об этом сообщила Хмельницкая епархия УПЦ.

"Совершенно опечатывание местного храма Рождества Пресвятой Богородицы, что содержит признаки препятствования совершению богослужения. Противоправное опечатывание скреплено подписью и печатью одного из должностных лиц органа местного самоуправления и проведено лицами, не являющимися членами религиозной общины, в присутствии представителей местной власти и правоохранительных органов, без каких-либо правовых оснований и правоустанавливающих документов", - говорится в сообщении Telegram-канала епархии.

Уточняется, что храм был опечатан 5 января. В епархии подчеркнули, что такие действия властей являются самоуправством и нарушают конституцию.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников.

По последним данным, против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 65 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.