В ЛНР в Северодонецкой агломерации восстановят электричество в 2024 году

Гендиректор Республиканской сетевой компании Борис Рыжилов отметил, что система энергоснабжения района пострадала больше всего в сравнении с другими

ЛУГАНСК, 6 января. /ТАСС/. Некоторые населенных пунктов Северодонецкой агломерации Луганской Народной Республики (ЛНР) остаются обесточенными после боев летом 2022 года, подачу электроэнергии абонентам восстановят в первом полугодии 2024 года. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Республиканской сетевой компании Борис Рыжилов.

"Ряд поселков, относящихся к городу Северодонецку, на данный момент обесточены, в ближайшем полугодии 2024 года планируется и в них восстановить электроснабжение. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения в поселке Бобровое", - сказал он.

Рыжилов отметил, что после боев летом 2022 года система энергоснабжения в Северодонецкой агломерации пострадала больше всего в сравнении с другими районами региона. При этом энергетики полностью восстановили электричество в Северодонецке и Рубежном, "но есть еще объекты электроснабжения, которые требуют восстановления". "На сегодняшний день выполнено восстановление энергоснабжения Северодонецкой агломерации и Кременского района на 80%, Попаснянского района - на 25%. По Кременскому району и самому городу Кременная электроснабжение отсутствует только там, где небезопасно выполнять восстановительные работы: еще ведутся боевые действия или не выполнено разминирование на объектах электроснабжения и отсутствует допуск аварийных бригад со стороны военных", - отметил он.

Населенные пункты, относящиеся к Северодонецкой агломерации, - Рубежное, Лисичанск, Северодонецк - были освобождены от ВСУ летом 2022 года, Попасная и Кременная - весной 2022 года в ходе проведения специальной военной операции.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что для Лисичанска, Попасной, Рубежного и Северодонецка будет разработан мастер-план развития по примеру Мариуполя. При этом врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что власти республики склоняются к тому, чтобы не восстанавливать Попасную, где повреждены около 96% зданий и сооружений. 30 ноября 2022 года Пасечник заявил, что Попасную восстановят частично, чтобы запустить железнодорожное сообщение и возобновить работу фильтровальной станции.