В Шебекинском округе Белгородской области восстановили 42 объекта

Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что помощь также получат предприятия

ТАСС, 6 января. Строители за неделю восстановили в Шебекинском городском округе, где регулярно происходят обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины, 42 объекта. Необходимую помощь также получат предприятия, подвергшиеся накануне обстрелу в Шебекино, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"После Шебекино заехал в Новую Таволжанку посмотреть за динамикой восстановительных работ. За прошедшую неделю в Шебекинском городском округе восстановлены еще 42 объекта. Сейчас работы продолжаются на улицах 9 Мая, Гражданской и Зеленой. И если еще неделю назад у жителей этих домов были вопросы к подрядчикам, то сейчас вопросов не услышал, они довольны ходом и качеством работ", - написал Гладков в Telegram-канале.

Накануне Шебекино также подвергся обстрелу со стороны Украины - повреждения зафиксировали на территории трех промышленных предприятий, посечены два автомобиля, охранник одного из предприятий получил ранения. Гладков месте с главой округа Владимиром Ждановым объехал места обстрелов в городе, власти встретились с руководителями предприятий, которым окажут необходимую помощь по восстановлению инфраструктуры.

"Еще раз повторю: все предприятия на территории округа гражданские. Военных объектов на территории округа не было и нет. Вооруженные силы Украины продолжают бить по мирным жителям", - добавил Гладков.

К концу декабря 2023 года Гладков отмечал, что в округе удалось восстановить более 4,1 тыс. жилых и 10 социальных объектов, получивших повреждения из-за обстрелов со стороны Украины.