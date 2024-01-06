В Оренбурге из-за непогоды задержаны четыре рейсы "Аэрофлота"

Их вылет запланирован на 7 января

ТАСС, 6 января. Непогода стала причиной задержки вылета самолетов из Оренбурга, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

"По причине позднего прибытия воздушных судов и неблагоприятных метеорологических условий (осадки в виде снега) в аэропорту города Оренбурга задержаны несколько рейсов. № 1727 авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Оренбург - Москва (Шереметьево). Предварительное время вылета 09:30 минут 07.01.2024", - говорится в сообщении.

Также задержаны еще три рейса "Аэрофлота" в Москву и Санкт-Петербург. Предварительно, их вылет запланирован на 7 января. Оренбургская транспортная прокуратура контролирует оказание комплекса услуг пассажирам, отметили в ведомстве.