Рэперу Vacio грозит новый арест на 15 суток за участие в "голой вечеринке"

Его обвиняют по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Рэперу Николаю Васильеву (Vacio) грозит новый арест на 15 суток после участия в скандальной вечеринке в клубе "Мутабор". Об этом ТАСС сообщили в Лефортовском суде Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

"Лефортовский районный суд Москвы получил протокол об административном правонарушении в отношении Васильева Н.М., который составлен по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти)", - сказали в суде. По закону за это предусмотрен арест на срок до 15 суток.

В конце декабря 2023 года Лефортовский суд признал рэпера виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), и ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений), за что ему было назначено наказание в виде штрафа в 200 тыс. рублей и ареста на 15 суток. Днем ранее Васильев должен был выйти на свободу, однако был задержан, на него составили новый протокол.

В ночь на 21 декабря 2023 года в "Мутаборе" прошла вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой, гостям которой предлагалось прийти "практически голыми". Мероприятие посетили певцы Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и журналистка Ксения Собчак.

Как ранее установил суд, рэпер на вечеринке нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью и распространял в Telegram-каналах публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.