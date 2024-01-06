В Подольске планируют возобновить подачу тепла в неотапливаемые дома 7 января

В пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья сообщили, что жителям будет сделан перерасчет за тепло

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Власти Московской области рассчитывают возобновить подачу отопления в основную часть домов микрорайона Климовск в Подольске к утру 7 января. Жителям будет сделан перерасчет за тепло, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"У нас сегодня здесь только в бригадах более 150 человек, которые запускают дома. Работают также пять предприятий, в том числе Мытищинская теплосеть, Подольская теплосеть, государственное казенное учреждение МОСВС, которое устраняет аварии на трассах. План на сегодня - основную часть домов по Климовску запустить. Сейчас тепло подано уже в 45 жилых строений. Да, с заниженными параметрами, потому что фактически мы работаем на одном котле. Как только откроем больше домов, запустим второй котел. Я думаю, что основную проблему по теплу мы сегодня в течение дня и ночи снимем", - привели в сообщении слова вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.

В пресс-службе уточнили, что ранее на котельной Климовского патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона, из-за скачка напряжения на теплосети произошел гидравлический удар. Это повлекло за собой утечку в нескольких местах. Введенный утром режим ЧС локального характера позволил задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации аварии. Оперативно был запущен резервный котел, опрессован второй. Подразделение №5 Подольской областной клинической больницы подключили к блочно-модульной котельной. Желающих обеспечили обогревателями и одеялами.

"Практически весь Климовск отапливается одной ведомственной котельной местного патронного завода. Объект режимный, поэтому с точки зрения подготовки к зиме мы не можем его контролировать. Здесь было отключение электричества, после этого последовал гидроудар, - сказал вице-губернатор. - Проблема оказалась в том, что ситуация была скрыта, не выведена в нашу единую систему контроля теплоснабжения Московской области. Практически сутки мы находились в неведении. Спасибо жителям, которые в том числе через соцсети сообщили, что у них нет тепла. После того, как мы поняли ситуацию, развернули штаб. Обо всем было доложено губернатору, Андрей Юрьевич дал поручение ввести ЧС, собрать все силы из Московской области", - добавил Хромушин.

Он подчеркнул, что с учетом нарушения параметров теплоснабжения жителям будет сделан перерасчет за тепло. "Мы также посчитаем дополнительное потребление за электроэнергию, потому что люди греются электрообогревателями и вынуждены будут из-за этого больше платить. Все это им компенсируется", - сообщил вице-губернатор.