Союз кинематографистов Башкирии обучит художников по свету и гриму в 2024 году

Председатель союза Зухра Буракаева отметила, что обучение длится несколько недель

УФА, 6 января. /ТАСС/. Союз кинематографистов Башкирии проведет обучение художников по свету и гриму, вторых режиссеров в формате творческих лабораторий. Это обусловлено возросшими потребностями в кадрах, рассказала ТАСС председатель союза Зухра Буракаева.

"На 2024 год у нас запланировано проведение лабораторий для подготовки вторых режиссеров, художников-гримеров и художников по свету. Это самые востребованные специалисты. Для проведения лабораторий приглашаем экспертов из Москвы или Санкт-Петербурга, проект реализуется на субсидии Министерства культуры республики", - сообщила Буракаева.

Это интенсивное обучение и длится около недели, ранее его прошли несколько десятков человек по разным направлениям. Около 30% из них начали работать в кино, отметила собеседница агентства. По ее словам, в республику сейчас приезжают снимать кино из Москвы и других регионов, потому что затраты меньше, есть специалисты и оборудование. Этим и обусловлен спрос на работников отрасли.

До этого, к примеру, готовили сценаристов. "Мы приглашали людей, которые уже пишут, и обучили их писать сценарии на практике. Это позволяет нам решать вопрос с кадрами здесь и сейчас. Такие лаборатории провели также для подготовки художников кино, музыкальных оформителей и ряда других специалистов. Обучение бесплатное, но требует начальных знаний по специальности, то есть это некое перепрофилирование", - добавила руководитель союза.