Бастрыкин поручил проверить факты отключения энергоресурсов в Подмосковье

В СК РФ отметили, что в настоящее время чрезвычайная ситуация наблюдается в Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить все факты ограничений подачи энергоресурсов в нескольких населенных пунктах Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

"Председатель Следственного комитета РФ Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А. Ю. незамедлительно проверить все сообщения о нарушениях прав граждан и дать правовую оценку действиям ответственных должных лиц", - сказали в СК.

Там также отметили, что исполнение поручения было взято на контроль в центральном аппарате.

Ранее глава ведомства поручил представить доклад о ходе проверки по факту ограничения подачи электроэнергии и ненадлежащего теплоснабжения жителей городского округа Чехов (ст. 215.1 УК РФ). ГСУ СК России по Московской области также были организованы проверки по аналогичным фактам в Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске и Химках.

В ведомстве при этом отметили, что чрезвычайная ситуация наблюдается в Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах. Температура в жилых помещениях не соответствует нормам, фиксируются коммунальные аварии и многочисленные перебои с электричеством. Без отопления и горячей воды остались сотни жилых домов, а также учреждения здравоохранения и образования.