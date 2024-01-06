В ЛНР вручили государственные награды региональным активистам

Активные жители республики получили медали "За труды в культуре и искусстве" и благодарности президента России

ЛУГАНСК, 6 января. /ТАСС/. Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник и первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко вручили государственные награды активистам региона.

"Вместе с первым заместителем руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко от имени Владимира Владимировича Путина вручили государственные награды активным жителям нашей республики", - написал в своем телеграм-канале Пасечник.

Губернатор уточнил, что медали "За труды в культуре и искусстве" удостоен солист Луганской академической филармонии, заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков. Благодарности президента получили педагоги Антон Кандауров из Красного Луча и луганчанка Светлана Чуприна, а также активист Народного фронта, куратор проекта "Все для Победы!" в ЛНР Алексей Малов.