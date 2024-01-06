Лихачев заявил, Росатом остается глобальным лидером, ставя новые рекорды

Генеральный директор госкорпорации назвал 20233 год комплексным и в целом позитивным

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Несмотря на внешнее давление, Росатом продолжает оставаться глобальным лидером, поставив в 2023 году новые рекорды. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия-24", рассказывая об итогах работы атомной отрасли России в минувшем году и планах на будущий год.

По его словам, 2023 год был комплексным и в целом позитивным. "Мы продолжаем оставаться глобальным лидером, у нас снова рекорды: в целом по выручке, по зарубежной выручке, по новым продуктам", - сказал глава Росатома.

Он отметил, что есть серьезные достижения на Северном морском пути, заказчику сдана самая современная атомная станция поколения 3+ - Белорусская АЭС. "Все остальные направления тоже достойно развивались, несмотря на внешнее давление", - подчеркнул Лихачев.