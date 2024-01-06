Северная железная дорога сообщила о задержке восьми пассажирских поездов

Виной стали технические причины на перегоне под Ярославлем

ТАСС, 6 января. Восемь пассажирских поездов следуют с задержкой до 2 часов 12 минут из-за технических причин, возникших на перегоне Семибратово - Ростов в Ярославской области. Об этом сообщает пресс-служба Северной железной дороги (СЖД).

"Следуют с задержкой по состоянию на 20:30 пассажирские поезда №16 Москва - Архангельск, №70 Москва - Чита, №376 Москва - Воркута, №716 Москва - Кострома, №80 Адлер - Архангельск, №129 Архангельск - Москва, №108 Москва - Вологда, №105 Ярославль - Москва", - говорится в сообщении.

Пассажирский поезд №104 Москва - Ярославль прибыл с опозданием на 1 час 27 минут, пригородный поезд №6009 Ярославль-Главный - Александров - с опозданием на 43 минуты.

Утром в субботу в пресс-службе СЖД отмечали, что задержка поездов связана с техническими причинами, возникшими на перегоне Семибратово - Ростов. Наблюдалась задержка в движении 10 пассажирских поездов.