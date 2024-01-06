Патриарх Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя

Специально к празднику в храм была доставлена икона "Троица" Андрея Рублева

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя, передает корреспондент ТАСС.

В этом году специально к празднику Рождества Христова в храм была доставлена икона "Троица" Андрея Рублева. Древний образ помещен в специальный киот и установлен у правого клироса храма.

Среди присутствующих на торжественном богослужении в столичном кафедральном соборе - иерархи Русской православной церкви, священники Московской епархии, представители государственной власти, общественные деятели, православные волонтеры, прихожане столичных храмов.

Прямую трансляцию ночной патриаршей службы, которая продлится несколько часов, ведут телеканалы Первый, "Россия-1", "Спас", а также официальный сайт РПЦ.

Праздник Рождества установлен в честь рождения Иисуса Христа и символизирует примирение человека с Богом. Вместе с Русской православной церковью 7 января (25 декабря по старому стилю) Рождество встречают еще несколько поместных православных церквей мира, старообрядцы, греко-католики и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.

Согласно Евангелию, Иисус родился от Девы Марии в царствование императора Августа. Август повелел сделать тогда всенародную перепись по всей Римской империи. Праведный Иосиф Обручник и Богородица отправились для этого в город своих предков Вифлеем, но там все места в гостиницах были заняты. Они смогли найти ночлег лишь в пещере, предназначенной для скота, где и родился Богомладенец. По преданию, первыми рожденному Спасителю мира поклонились местные пастухи и "волхвы" - древние мудрецы и звездочеты с Востока.