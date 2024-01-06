Путин перед Рождеством встретился с семьями погибших в спецоперации Героев РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что для них в Москве была организована специальная культурная программа

НОВО-ОГАРЕВО, 6 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в канун Рождества встретился в своей подмосковной резиденции с семьями военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Владимир Путин в канун Рождества встретился в резиденции Ново-Огарево с семьями погибших в СВО Героев России", - сказал представитель Кремля.

Песков рассказал, что для них в Москве была организована специальная культурная программа. "До этого на новогодние праздники семьям как личным гостям президента в Москве была организована программа посещения различных выставок, представлений, других праздничных мероприятий. Сегодня вечером детям наших погибших героев в резиденции главы государства организовали краткую экскурсию по конюшне, рассказали о тех лошадях, которые там живут", - уточнил он.

По словам Пескова, "после этого президент провел достаточно обстоятельную беседу с семьями, общался и с вдовами, и с детьми". Затем президент пригласил семьи на праздничный ужин.

Это уже не первое публичное мероприятие российского лидера в новом году. В понедельник, 1 января, Путин навестил раненых военнослужащих в Центре военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского, а также повстречался за неформальным обедом в Ново-Огареве с участниками специальной военной операции.