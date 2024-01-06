Путин встретит Рождество в храме в Ново-Огареве

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что глава государства в канун Рождества встретился в своей подмосковной резиденции с семьями военнослужащих, погибших в ходе СВО

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретит Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа, находящего на территории резиденции главы государства Ново-Огарево, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также рассказал, что Путин в канун Рождества встретился в своей подмосковной резиденции с семьями военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции.

"На Рождественской службе Путин и семьи героев будут присутствовать в храме Спаса Нерукотворного Образа, находящего на территории резиденции Ново-Огарево", - рассказал пресс-секретарь главы государства.

Здесь Путин уже встречал этот религиозный праздник в 2022 году. Каменная церковь на этом месте была возведена в 1765 году, в последующие годы перестраивалась, а в 1932 году была закрыта и затем - без верхнего купола и колокольни - приспособлена под жилое помещение. В 2004 году храм был отреставрирован и стал домовой церковью президентской резиденции. Так как историческая церковь из-за своего месторасположения не может принять всех желающих, за пределами резиденции в селе Усово в 2000-х годах был построен и новый Спасский храм.

Села Огарево и Усово возникли в середине XV века и фактически слились к концу XVII века. После этого в документах они периодически фигурируют под названием "Спасское" - по наименованию деревянной церкви Спаса Нерукотворного Образа 1627 года постройки. Под этим же именем был освящен и возведенный на этом месте в 1765 году каменный храм.