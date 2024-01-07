Мигрантов обязали уведомлять МВД о трудоустройстве в течение двух месяцев с выдачи патента

Это можно сделать, в том числе через Госуслуги

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Иностранные граждане, которые получат патент с 7 января этого года, обязаны в течение двух месяцев со дня его выдачи представить в территориальный орган МВД России уведомление об осуществлении трудовой деятельности. Сделать это можно, в том числе через Госуслуги. Это следует из вступившего в силу закона.

"В течение двух месяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин обязан предоставить лично, либо направить почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо направить в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, выдавший патент, уведомление об осуществлении трудовой деятельности", - сказано в документе.

В законе указывается, что к уведомлению иностранцы должны приложить копию трудового или гражданско-правового договора. Если договор заключается в устной форме, то в уведомлении необходимо сообщить сведения о гражданско-правовом договоре на выполнение работ или оказание услуг. В случае неисполнения указанной обязанности выданный иностранному гражданину патент подлежит аннулированию.

Форма уведомления, которую должны заполнять все иностранцы, утверждена приказом МВД. Он также вступает в силу 7 января.

До вступления в силу закона иностранцы не были ограничены сроком на трудоустройство с момента выдачи патента. При этом они могли оплачивать патент и законно пребывать в РФ.