6 января, 21:12,
обновлено 6 января, 21:22
Новый год и Рождество

Путин поздравил семьи погибших в спецоперации военных с Рождеством

Гавриил Григоров/ ТАСС
© Гавриил Григоров/ ТАСС

Президент РФ назвал этот праздник ярким выражением братского единения народов страны

НОВО-ОГАРЕВО, 7 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретился в Ново-Огареве с семьями военных, погибших в ходе специальной военной операции. Он поздравил своих гостей с Рождеством и назвал этот праздник ярким выражением братского единения народов России.

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"Можно без всякого преувеличения сказать, что это праздник, который характеризуется ярко выраженным братским единением народов России", - сказал президент, отметив, что, хотя православные христиане составляют большинство в России, представители других традиционных конфессий в РФ также поздравляют православных христиан, как и христиане поздравляют своих братьев - представителей других религий в дни их праздников. "Я вас всех поздравляю с праздником, теплым и душевным", - обратился глава государства к собравшимся в его резиденции. 

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