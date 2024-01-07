Путин пообещал обсудить с Шойгу ситуацию с выплатами семьям погибших бойцов

Речь об этом зашла на встрече с семьями героев, погибших в СВО

НОВО-ОГАРЕВО, 7 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с главой Минобороны Сергеем Шойгу обмен информацией между министерством и фондом "Защитники Отечества", в том числе о проблемах с выплатами семьям погибших бойцов.

"Странно, что [такой связи] нет. Я обязательно с министром переговорю", - пообещал глава государства после того, как ему назвали такую проблему. Речь об этом зашла на встрече с семьями героев, погибших в СВО.

Путин сообщил, что для устранения подобных сложностей планируется даже внести изменения в устав фонда. "Чтобы была обратная связь, чтобы вы определяли качество услуг, которые предоставляют людям. Чтобы эта информация автоматом к вам приходила, а вы имели возможность влиять на этот процесс", - объяснил президент.

Женщина, упомянувшая об этом, в дальнейшей беседе подробно рассказала, с какими именно выплатами регулярно есть проблемы. "Я с министром переговорю прямо сегодня ночью еще раз. Позанимаемся этим", - отреагировал Путин.