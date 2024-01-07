Путин назвал Бердяева и Канта в числе любимых философов

В канун Рождества президент России пообщался с семьями военных, погибших в спецоперации

НОВО-ОГАРЕВО, 7 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что среди писателей-философов ему близки Николай Бердяев и Иммануил Кант. Глава государства пообщался в канун Рождества с семьями Героев, погибших в СВО.

Один из участников встречи, молодой человек, рассказал, что заканчивает философский факультет МГУ. "Насколько я знаю, у вас любимый философ Бердяев", - заметил студент. "Один из [любимых]", - подтвердил Путин. На вопрос, а кто еще, президент сказал: "Есть и такие, как Кант, допустим, которых стоит читать и постараться проникнуть в то, о чем они думали и как".

Он поинтересовался, можно ли считать философию наукой. "Нет, философия не наука", - тут же ответил участник встречи. "И не искусство. А что это?" - уточнил глава государства. "Философия - это <...> передовое знание. Наука - она обрабатывает [знания], а философия говорит о том, что люди пока еще не смогли открыть с помощью научных теорем, о вещах, которые пока еще за пределами привычного научного, понятного знания", - пояснил молодой человек. "Очень интересно. Очень многообразно, [это] комплекс, который охватывает все", - подытожил диалог Путин.