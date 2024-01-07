Посол РФ в Кишиневе поздравил жителей Молдавии с Рождеством

Олег Васнецов отметил объединяющую роль Православной церкви Молдовы

КИШИНЕВ, 7 января. /ТАСС/. Посол России в Кишиневе Олег Васнецов поздравил жителей Молдавии с Рождеством, отметив объединяющую роль Православной церкви Молдовы, которая является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Соответствующее обращение опубликовала пресс-служба дипломатического ведомства.

"Особую роль в сохранении духовно-нравственных основ, патриотического и культурного богатства играет Православная церковь Молдовы, подвижническими усилиями которой поддерживается межрелигиозный и межнациональный диалог. Значим ее созидательный вклад в сбережение института семьи и воспитание молодежи", - говорится в нем.

В Молдавии проживают сотни тысяч людей с российским гражданством. По решению властей республики Рождество с 2013 года здесь празднуется дважды - 25 декабря и 7 января.