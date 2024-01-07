В Приморском океанариуме выросла популяция краснокнижных пингвинов Гумбольдта

Она составляет более 40 особей

ВЛАДИВОСТОК, 7 января. /ТАСС/. Приморский океанариум стал единственным учреждением в России, где стабильно получают потомство пингвинов Гумбольдта в условиях искусственного содержания, сообщила ТАСС директор океанариума Ольга Шевченко. По ее словам, популяция редких птиц выросла до 40 особей.

"Нам удалось достичь хороших показателей размножения пингвинов Гумбольдта, и сегодня мы стабильно получаем их потомство. Уже планируем расширять вольеры для того поголовья, которое у нас уже есть, а это больше 40 птиц. Мы научились определять пол птиц, мы готовы создавать генетический паспорт особей, готовы заниматься племенной работой, избегать близкородственного скрещивания", - рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что в 2017-2018 годах океанариум получил 14 пингвинов Гумбольдта. Таким образом, популяция этих птиц с тех пор увеличилась более чем в три раза за счет естественного прироста. "Мы рассматриваем возможность поделиться пингвинами с другими океанариумами и зоопарками России. Правда, этот вопрос сейчас наши юристы изучают, законодательство по передаче и торговле животными довольно сложное. А мы - федеральное учреждение, и все наши животные - это федеральная собственность", - пояснила собеседница агентства.

Международная Красная книга относит пингвинов Гумбольдта к категории уязвимых видов. Их перемещение тщательно отслеживается, даже если птицы выведены в искусственных условиях. Пингвин Гумбольдта, или перуанский пингвин (Spheniscus humboldti), назван в честь немецкого ученого Александра Гумбольдта. Рост взрослой особи - до 70 см, вес - до 5 кг.

Приморский океанариум создан по поручению президента РФ Владимира Путина и быстро стал одним из наиболее популярных туристических мест региона. Приморский океанариум является частью Национального научного центра морской биологии им. Жирмунского ДВО РАН. Это первый и единственный океанариум страны, который входит в структуру Министерства науки и высшего образования.