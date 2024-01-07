Жители Дальнего Востока отправили более 31 тыс. бесплатных посылок в зону СВО

Общий объем отправлений составил 180 тонн

ВЛАДИВОСТОК, 7 января. /ТАСС/. Жители Дальнего Востока отправили "Почтой России" более 31 тыс. бесплатных посылок в зону специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщил директор макрорегиона "Дальний Восток" "Почты России" Александр Трындин.

"Объем очень большой - мы отправили более 31 тыс. отправлений - 180 тонн. Это и личные отправки, очень много волонтерских сборов достаточно объемных. Объем растет, к новогодним праздникам он еще увеличился, потому что даже в зоне боевых действий все хотят получить поздравление, подарок, что-то к новогоднему столу", - уточнил собеседник агентства.

С 1 мая отделения "Почты России" бесплатно принимают посылки для военнослужащих в зоне специальной военной операции. Три четверти дальневосточных почтовых отделений находятся в сельской местности и труднодоступных районах. Благодаря инфраструктуре организации каждая семья, родственники и друзья могут поддерживать связь с военнослужащими, выполняющими задачи в зоне СВО. "Почта России" передает посылки представителям министерства обороны в Москве, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам.