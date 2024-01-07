Патриарх призвал не отвергать уехавших из России, если они возвращаются с покаянием

В пример предстоятель РПЦ привел евангельскую притчу о блудном сыне

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Россия не должна отвергать людей, покинувших страну после начала специальной военной операции по идейным соображениям, если они возвращаются "с осознанием того, что действительно совершили ошибку". Такое мнение высказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову, которое вышло в эфир на телеканале "Россия-1".

"Не надо отталкивать человека, который согрешил, если он приходит с чувством покаяния, осознания своей вины. Если люди, которые покинули Россию и даже где-то выступали как-то против, вернулись с пониманием того, что они действительно совершили ошибку, то Родина не может их отвергнуть", - сказал патриарх.

В пример он привел евангельскую притчу о блудном сыне, где говорится о том, как отец принял обратно в свой дом младшего сына, который вначале самовольно ушел от него, взяв свою часть наследства и промотав все деньги. Как отметил патриарх, иного подхода к вопросу о возвращающихся в Россию, кроме как христианского, он сформулировать не может.

"Там, наверное, еще могут быть какие-то правоохранительные темы, степень вовлечения этих людей в какие-то преступные действия, но это уже не касается священнослужителя. А я говорю, обращая внимание на то, что среди этих людей есть и вполне достойные, но те, которые ошиблись, или испугались, или действительно стремились найти что-то более для себя удобное в жизни, комфортное, но были посрамлены на этом пути. И если они с покаянием возвращаются в родной дом, то дело отца заключается в том, чтобы их принять", - заключил он.