Военный священник провел молебен с бойцами на краснолиманском направлении

Новый год и Рождество

Бойцам также передали подарки, собранные прихожанами одной из уральских епархий

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Руководство Центрального военного округа совместно со старшим священником группировки войск "Центр" отцом Николаем в канун Рождества организовало выезд передвижного православного храма для проведения праздничного молебена с военнослужащими, находящимися на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Высокомобильный полевой храм, расположенный на базе легкового автомобиля, прибыл в расположение военнослужащих на краснолиманском направлении. Проведя праздничный молитвенный ритуал, старший священник отец Николай раздал военнослужащим карманные иконы и крестики", - говорится в сообщении.

Бойцам также были переданы подарки, собранные прихожанами одной из уральских епархий, со сладостями, рисунками и письмами детей.

В военном ведомстве добавили, что с военнослужащими, исповедующими ислам, помолился и провел беседу имам Мухтасиб.