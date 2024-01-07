Военнослужащие РФ на запорожском направлении приняли участие в рождественском богослужении

Как отметили в Минобороны России, военный священник иерей Олег провел праздничное богослужение прямо на передовой

ТАСС, 7 января. Военнослужащие 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, выполняющие задачи на запорожском направлении, приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию Рождества Христова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Всех православных верующих традиционно со светлым праздником Рождества Христова поздравили командиры. Также было организовано посещение мест расположения военнослужащих, которые по личной инициативе изъявили желание участвовать в рождественских богослужениях, представителями Русской православной церкви", - говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, военный священник иерей Олег провел праздничное богослужение для военнослужащих прямо на передовой. "Он пообщался с каждым желающим, напутствовал воинов на служение Родине, а также раздал каждому нательные крестики и иконы", - добавили в Минобороны.