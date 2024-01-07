В Москве изучают возможность фиксации нарушений на электросамокатах камерами с нейросетью

Всего в столице за 10 месяцев 2023 года произошло 805 ДТП со средствами индивидуальной мобильности

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Возможность фиксации нарушений правил дорожного движения при езде на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) с помощью обзорных камер на основе алгоритмов нейросети прорабатывают в Москве. Об этом сообщил начальник столичной Госавтоинспекции Александр Быков.

"В условиях взрывного роста использования СИМ для снижения уровня аварийности по вине указанной категории участников дорожного движения в настоящее время прорабатывается возможность фиксации совершаемых ими правонарушений обзорными камерами на основе алгоритмов нейросети", - говорится в его статье о перспективах использования цифровых технологий в предупреждении ДТП.

Быков добавил, что речь идет прежде всего о таких нарушениях, как проезд на запрещающий сигнал светофора, проезд по пешеходному переходу (не спешившись), перевозка пассажира. "Одновременно возникает объективная необходимость организации взаимодействия с компаниями, предоставляющими услуги кикшеринга, по вопросам ведения анализа нарушений ПДД РФ пользователями СИМ для принятия внутренних сервисных мер контроля, в том числе в виде ограничений на право пользования и получения услуги для постоянных нарушителей", - отметил начальник главка.

Такие меры, по словам Быкова, могут разрабатываться на основании проводимого внутреннего контроля сведений мониторинга треков передвижения электросамокатов и других СИМ и аудита компаний кикшеринга. Так, например, кикшеринговые компании могут для нарушителей временно блокировать право пользоваться электросамокатом, устанавливать повышенный тариф их аренды, принудительно ограничить скорость движения, а также проводить дополнительные проверки на знания ПДД.

В силовых структурах ТАСС ранее сообщали, что использование камер фотовидеофиксации для контроля за скоростью электросамокатов требует серьезных изменений законодательства, хотя технически это возможно. По словам представителя силовых структур, практика контроля за скоростью электросамокатов будет нарабатываться.

Всего в Москве за 10 месяцев 2023 года произошли 805 ДТП с электросамокатами и другими СИМ, в этих авариях погибли три человека.